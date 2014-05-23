Росія і Китай ветували резолюцію РБ ООН щодо Сирії

13 інших членів Ради проголосували за прийняття проекту, повідомляє Центр новин ООН.

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун висловив розчарування тим, що члени Ради не змогли зайняти єдину позицію в такому важливому питанні.

Читайте такожГенсек ООН стурбований кривавим терактом на Донбасі за три дні до виборівУ проекті резолюції, представленому Францією і Литвою, засуджуються «широкомасштабні порушення прав людини і міжнародного гуманітарного права сирійською владою і проурядовими формуваннями, а також посягань на права людини і порушень норм міжнародного гуманітарного права з боку недержавних збройних груп», що здійснюються під час конфлікту в Сирії з березня 2011 року.

Згідно з проектом, ця ситуація повинна бути передана Прокурору МКС. У проекті також містилося положення про те, що на громадян іноземних держав, які не є учасниками Римського статуту МКС, "поширюється виключна юрисдикція цієї держави".

"Генеральний секретар відчуває розчарування, коли Рада не здатна виступити єдиним фронтом, особливо в такому важливому питанні", - сказано в заяві, з якою виступив прес-секретар голови ООН.