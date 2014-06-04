Ставлення до Росії у світі різко погіршилося - опитування

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного на замовлення Всесвітньої служби ВВС.

У дослідженні брали участь 24,5 тис. осіб з 24 країн, серед яких Росія, Великобританія, США, Австралія, Аргентина, Гана, Нігерія, Китай та Індія. Усіх їх просили оцінити міжнародний вплив 16 різних країн і Євросоюзу.

Учасникам опитування пропонували вибрати одну з категорій - "в основному позитивне (ставлення)" або "в основному негативне".

Вперше за дев'ять років досліджень негативне ставлення до Росії висловили 45% опитаних. У симпатіях до цієї країни зізналися лише 31% респондентів. За співвідношенням між цими категоріями Росія обіймає п'яту сходинку знизу серед усіх країн у рейтингу.

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Найгірше Росію сприймають у Європі та Північній Америці. У Франції з негативною оцінкою погоджуються 69% респондентів, у Німеччині - 67%, у Великобританії і США - по 64%, в Канаді - 62%.

Позитивне ставлення найчастіше висловлюють жителі азійських країн, з якими Росія є партнерами по БРІКС. У Китаї позитивні оцінки звучали від 55% респондентів, в Індії Росію позитивно оцінили 38% опитаних.

Основна частина дослідження проводилася ще до анексії Криму і подій на сході України (опитування охопило період з 17 грудня 2013 р. до 28 квітня 2014). Проте вже в цей час зростала напруженість довкола Москви, нагадує директор програми Університету Меріленда, що вивчає ставлення до міжнародної політики, Стівен Кул.

Читайте такожРосія вибула зі списку 25 найбільш популярних у інвесторів країн "Незважаючи на те, що опитування в основному відбувався до подій у Криму і збіглося з іграми в Сочі, звільненням Ходорковського і учасниць Pussy Riot, це все-таки був часовий відрізок, коли Путін вимагав від України припинити рух у бік Євросоюзу і коли на вулицях Києва сталися перші заворушення", - сказав Кул.

Згідно з даними опитування, у світі суттєво погіршилося ставлення до США. Негативне сприйняття цієї країни посилюється протягом останніх трьох років.

Найбільш критично США сприймають у Пакистані (61%), Китаї (59%), Німеччині (57%) і Росії (52%).

Найсильніше цей показник підскочив в Іспанії, Німеччині і Бразилії - тут США втратили від 19 до 15 процентних пунктів. На думку Лайонела Белли з соціологічної компанії GlobeScan, що проводила дослідження, погіршення ставлення до США в цих країнах цілком закономірне.

"Ймовірно, не є збігом те, що країни, які показали найбільш гостре зростання критичного ставлення до США - Іспанія, Німеччина і Бразилія - це якраз ті країни, де викрили масштабну розвідувальну діяльність США і де її широко критикували", - пояснює він.

Сполучене Королівство виявилося серед країн, ставлення до яких у світі переважно позитивне. Сприйняття Великобританії стабільно поліпшується з 2005 року, відзначають дослідники.

Найбільше Великобританію люблять у країнах, де говорять англійською мовою. У США позитивні оцінки їй дають 81% опитаних, у Канаді - 80%, в Австралії - 73%.

Незважаючи на те, що в Євросоюзі Британію теж сприймають позитивно, дослідники відзначають зростання кількості тих, кому Великобританія не до душі.

У Німеччині таких людей зараз 34% (на 15% більше, ніж рік тому).

В Іспанії кількість тих, хто позитивно оцінює Великобританію, нині становить всього 41%. При цьому негативний рейтинг Сполученого Королівства в цій країні зріс і досяг 36%.