У Пакистані 23 людини загинули внаслідок нападу бойовиків на міжнародний аеропорт

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на військових Пакистану.

За їхніми даними, атака з участю десяти озброєних бойовиків розпочалася пізно ввечері 8 червня. Вони увірвалися до старого терміналу аеропорту, який зараз використовується як вантажний, а також для транзиту високопосадовців. Внаслідок застосування ручних гранат і автоматів Калашникова термінал загорівся.

Читайте такожВісім осіб загинуло, дванадцять поранено в результаті збройного нападу в ПакистаніЗгодом надійшли повідомлення, що нападники були одягнуті в мундири офіцерів безпеки і мали на собі жилети терористів-смертників.

Військові повідомляють, що всі бойовики знищені. Керівники аеропорту додають, що пасажири під час бою не постраждали.