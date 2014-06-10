ФСБ Росії знищила більше сотні бойовиків, які діяли в країні
10:23, 10 червня 2014Світ
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Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії в цьому році ліквідувала 130 бойовиків, у тому числі 21 ватажка, і запобігла 6 терактам.
фото REUTERS
За словами директораФСБ Олександра Бортнікова, «в результаті проведеного комплексу профілактичних і оперативно-бойових заходів в цьому році ліквідовано 130 бойовиків, у тому числі 21 ватажок, виявлено та знищено більше 160 баз і схованок зі зброєю бандгруп», передають РИА Новости.
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За словами директора ФСБ, за цей час попереджено скоєння 38 злочинів терористичної спрямованості, у тому числі 6 терактів.
Олександр Бортніков зазначив, що це дозволило практично удвічі порівняно з аналогічним періодом 2013 року знизити кількість терористичних проявів.
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