ФСБ Росії знищила більше сотні бойовиків, які діяли в країні

За словами директораФСБ Олександра Бортнікова, «в результаті проведеного комплексу профілактичних і оперативно-бойових заходів в цьому році ліквідовано 130 бойовиків, у тому числі 21 ватажок, виявлено та знищено більше 160 баз і схованок зі зброєю бандгруп», передають РИА Новости.

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За словами директора ФСБ, за цей час попереджено скоєння 38 злочинів терористичної спрямованості, у тому числі 6 терактів.

Олександр Бортніков зазначив, що це дозволило практично удвічі порівняно з аналогічним періодом 2013 року знизити кількість терористичних проявів.