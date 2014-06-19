Американські F-18 почали польоти над Іраком

Штурмовики відправляються з палуби авіаносця «Джордж Буш», який знаходиться зараз в Перській затоці.

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Fox News.

Розвідувальну місію розпочато після того, як президент США Барак Обама заявив, що розглядає можливість посилити сприяння Іраку у забезпеченні безпеки.

Відомо, що адміністрація Обами дозволила як керовані, так і безпілотні спостережні польоти.

«Це - не стільки для того, щоб побачити, скільки для того, щоб бути побаченим», - повідомив чиновник.

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Раніше Обама заявив, що Вашингтон не збирається «посилати війська назад на війну в Ірак». Однак при цьому підкреслив, що американська влада розглядає інші форми військової допомоги Багдаду.

Ситуація в Іраку стала загострюватися на початку червня. Тоді бойовики «Ісламської держави Іраку і Леванту» почали масштабний наступ на північний захід країни. В результаті дій терористів загинули сотні мирних жителів. Іракська армія не змогла протистояти екстремістам. В результаті влада Іраку повністю втратили контроль на Мосулом, Тикритом, а також деякими населеними пунктами в провінції Салах-ед-Дін і Кіркук.