Міністр юстиції РФ вважає, що росіяни можуть обійтися без безвізового режиму з ЄС

Як передає РИА Новости, так вважає міністр юстиції РФ Олександр Коновалов.

Росія і Євросоюз вже близько 10 років обговорюють можливе полегшення візового режиму: на думку одних експертів, це може значно розширити торгово-економічні та гуманітарні зв'язки, інші ж вказують на ризик напливу мігрантів в Європу з РФ. Євросоюз зараз і без того має серйозні проблеми з нелегальними мігрантами з Африки та інших регіонів.

Читайте такожУкраїна може отримати безвізовий режим з ЄС до кінця року - Томбінський"Якщо це розглядається як певний дар Росії з панського плеча, то, звичайно, цього не треба, тому що це буде неприродним і неорганічним рішенням, яке рано чи пізно просто лопне", - сказав Коновалов в кулуарах IV Петербурзького міжнародного юридичного форуму.