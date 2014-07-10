За даними відомства, російський вертоліт порушив повітряний простір Грузії в 11.00 за місцевим часом біля адміністративного кордону з Цхинвальським регіоном (Південна Осетія), після чого полетів в напрямку Цхінвалі, передає Новини-Грузія.

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"Російський вертоліт порушив повітряний простір, контрольований центральною владою Грузії. По гарячій ліній ми сповістили місію ЄС, російську сторону і де-факто владу Цхінвалі. Даний інцидент буде розглянуто під час зустрічі в Ергнеті і у форматі Женевських дискусій", - повідомила представник відомства.

У зустрічах із запобігання інцидентів, які проходять в селі Ергнеті, біля адміністративного кордону з непідконтрольним центральній владі Грузії Цхинвальським регіоном, беруть участь представники грузинської та південно-осетинської сторін, Росії, ООН, ОБСЄ, ЄС.

Женевські дискусії проводяться з жовтня 2008 року на основі домовленостей, досягнутих після серпневої війни 2008 року в Грузії, за посередництва ЄС, ООН і ОБСЄ. У зустрічах в Женеві беруть участь делегації Грузії, Росії, США, представники абхазької і південноосетинської сторін.