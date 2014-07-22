Air France на невизначений термін припиняє авіасполучення з Ізраїлем - ЗМІ

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням агентство Франс Прес.

Дане рішення прийнято у зв`язку із зростанням напруженості в регіоні. Раніше польоти своїх літаків до Ізраїлю призупинили американські Delta, US Airways et United Airlines.

”Ми уважно стежимо за ситуацією на місці”, - повідомив представник Air France, зазначивши, що рішення про припинення польотів до Ізраїлю залишатиметься в силі аж до нового розпорядження.

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Ізраїльські війська більше двох тижнів бомблять сектор Газа, а чотири дні тому ввели в анклав піхоту і бронетехніку. Військові та політики називають метою операції, яка забрала життя майже 600 палестинців і 28 ізраїльтян, припинення палестинських ракетних обстрілів і знищення десятків транскордонних тунелів, які прорили бойовики для проведення масштабних диверсій в Ізраїлі.