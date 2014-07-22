Air France на невизначений термін припиняє авіасполучення з Ізраїлем - ЗМІ
Керівництво французької авіакомпанії Air France прийняло рішення призупинити на невизначений термін авіасполучення з Ізраїлем після повідомлення про вибух ракети недалеко від аеропорту в Тель-Авіві.
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням агентство Франс Прес.
Дане рішення прийнято у зв`язку із зростанням напруженості в регіоні. Раніше польоти своїх літаків до Ізраїлю призупинили американські Delta, US Airways et United Airlines.
”Ми уважно стежимо за ситуацією на місці”, - повідомив представник Air France, зазначивши, що рішення про припинення польотів до Ізраїлю залишатиметься в силі аж до нового розпорядження.
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