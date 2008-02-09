Кандидат у президенти США за вступ Грузії і України в НАТО (фото, довідка)

Кандидат у президенти США від республіканців, сенатор Джон МАККЕЙН розповсюдив програмну заяву, в якій закликав встановити новий глобальний порядок, допомогти Грузії і Україні вступити у НАТО, визнати незалежність Косово, а також заснувати глобальну Лігу демократій на чолі з державами НАТО для захисту і просування принципів демократії у світовому масштабі.

Як повідомляє NEWSru, заяву Дж.МАККЕЙНА поширено у Вашингтоні із зазначенням, що вона зроблене "замість його щорічної промови на Мюнхенській конференції з безпеки, в якій він брав участь впродовж багатьох років".

"Сьогодні нам необхідне відродження НАТО, ренесанс трансатлантичних взаємин для розширення миру, процвітання і демократії далеко в 21-ше століття", - йдеться в заяві.

Заявивши про те, що "перший крок до відродженого НАТО може бути зроблений на саміті (НАТО) в Бухаресті", Дж.МАККЕЙН повідомив, що вважає важливим для Північноатлантичного альянсу виступити з рядом ініціатив, зокрема, щодо Грузії й Україні, Косово і Сербії, Афганістану, з розширення НАТО, а також нового "глобального партнерства".

"Грузія і Україна висловили прагнення приєднатися до Плану з членства в НАТО, і ми повинні запропонувати їм це зробити на саміті", - вважає кандидат у президенти США.

За словами Дж.МАККЕЙНА, "у Грузії й України важкі сусіди, у них є внутрішні проблеми, це молоді демократії, і їхній шлях уперед буде важким, але вони повинні знати, що ми підтримуватимемо кожен їхній крок на цьому шляху, і ми можемо це їм показати в Бухаресті, підтримавши їхні прагнення".

Довідка. Джон Сідні Маккейн III (John Sidney McCain III) народився 1936 р. на американській військово-морській базі в зоні Панамського каналу. У 1958-му закінчив Військово-морську академію, поступив на службу у військово-морську авіацію. У 1967-му під час В`єтнамської війни, літак Маккейна був збитий над Ханоєм, і він провів п`ять з половиною років в полоні.

Маккейн відомий як "яструб": критикував Клінтона за нерішучі дії в Косово, за Буша виступав за війну в Іраку до перемоги і збільшення військового контингенту США в цій країні. Маккейн – проти абортів, за право на володіння зброєю, він прихильник страти і розвитку протиракетної оборони. При цьому в Республіканській партії у Маккейна спірна репутація: він не раз йшов врозріз з «генеральною лінією», відомий як прихильник реформи виборчої системи, веде кампанію за заборону тортур. Маккейн – один з небагатьох сенаторів-республіканців, що виступили проти конституційної заборони на одностатеві браки і за федеральне фінансування досліджень стволових клітин.

Неодноразово виступав з критикою російського президента Володимира Путіна, а також на підтримку України і Грузії.

Джон Маккейн одружений другим шлюбом. У нього сім дітей: чотири сини і три доньки. При цьому двоє з синів – усиновлені діти першої дружини, а одна з дочок - прийомна, чорношкіра сирота з Бангладеш. У сенатора чотири внуки.