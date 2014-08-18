У Росії зірвали марші за федералізацію Сибіру та Уралу

Про це з посиланням на очевидців повідомляє "Дощ".

Як пишуть очевидці в соцмережах, на площу Праці, де проходила акція, прийшли молоді люди міцної статури, які "порадили розходитися" і відібрали в одного з активістів плакат. За оцінкою одного з очевидців, в акції брали участь близько 15-20 осіб.

Раніше влада Єкатеринбурга відмовила організаторам у погодженні мітингу, пояснивши це тим, що площу Праці в заявлений час будуть прибирати після святкування Дня міста. Організатори вирішили подати заявку на масовий пікет на більш пізній час. За словами Скачкової, активісти виступають за рівноправність регіонів та за надання їм додаткових повноважень.

Напередодні в мережі з'явилося звернення т.зв. "армії визволення Сибіру". На відео декілька людей зі зброєю, в камуфляжі і балаклавах вимагають зміни державного ладу в Росії.

На думку одних коментаторів, це відео - записана українцями пародія на групи "чорних чоловічків", на думку дргуих - це провокація російських спецслужб.

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У Новосибірську марш "за федералізацію Сибіру" не погодили. Віце-мер Геннадій Захаров при цьому послався на необхідність "забезпечення непорушності конституційного ладу, територіальної цілісності і суверенітету Російської Федерації".

В організованій рухом "Солідарність" акції брали участь близько 15 осіб. А гасла акції попередньо узгоджувалися з мерією. Мітингувальники виступали за федералізацію та надання регіонам Сибіру більшої фінансової самостійності.

Там, де планувалося провести ходу, зібралися поліцейські і журналісти, а також люди в камуфляжі з георгіївськими стрічками, але ніхто з активістів не прийшов.

Крім того, в Омську поліція затримала активістів, які рзклеювали листівки із закликом прийти на акцію під гаслом "Покажемо Москві Сибір", у тому числі організатора Олександра Будико. Того ж дня їх відпустили.

У Краснодарі 15 серпня була затримана одна з організаторів "маршу за федералізацію Кубані" Дарина Полюдова. За словами активістки, на вулиці невідомий чоловік спробував спровокувати конфлікт, звинувативши її в націоналізмі. Після цього Полюдову затримали поліцейські. Пізніше стало відомо, що її заарештували на 14 діб за дрібне хуліганство.

Акції в підтримку федералізації були заявлені і в кількох інших російських містах, включаючи Калінінград.