ЗМІ: Серед охочих купити громадянство ЄС за 650 тисяч євро найбільше росіян

Усього за півроку дії програми знайшлося понад 200 охочих стати громадянами ЄС, заплативши 650 тисяч євро (понад 11 мільйонів гривень). Переважну частину з них складають росіяни, повідомляє брюссельське видання European Voice з посиланям на місцеві ЗМІ.

Читайте такожУкраїна планує видавати по 20 тисяч біометричних паспортів на місяцьБританська компанія Henley & Partners повідомляє, що загалом право жити та працювати на Мальті або в усьому ЄС бажають отримати представники понад 30 країн. Для цього потрібно сплатити 650 тисяч євро, придбати власність на Мальті і прожити там після цього 12 місяців.

Вказана сума стосується лише однієї людини - за членів родини потрібно доплачувати.