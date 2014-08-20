ЗМІ: Серед охочих купити громадянство ЄС за 650 тисяч євро найбільше росіян
15:28, 20 серпня 2014Світ
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Росіяни складають переважну частку з понад 200 аплікантів, які бажають отримати громадянство ЄС за мальтійською інвестиційною програмою.
Мальтійський паспорт коштує кільканадцять мільйонів гривень / mhas.gov.mt
Усього за півроку дії програми знайшлося понад 200 охочих стати громадянами ЄС, заплативши 650 тисяч євро (понад 11 мільйонів гривень). Переважну частину з них складають росіяни, повідомляє брюссельське видання European Voice з посиланям на місцеві ЗМІ.
Читайте такожУкраїна планує видавати по 20 тисяч біометричних паспортів на місяцьБританська компанія Henley & Partners повідомляє, що загалом право жити та працювати на Мальті або в усьому ЄС бажають отримати представники понад 30 країн. Для цього потрібно сплатити 650 тисяч євро, придбати власність на Мальті і прожити там після цього 12 місяців.
Вказана сума стосується лише однієї людини - за членів родини потрібно доплачувати.
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