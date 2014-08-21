У Ліберії поліція обстріляла людей, які намагалися залишити район зараження Еболою

В результаті, за даними Reuters, поранення отримали чотири людини, в тому числі одна дитина.

Читайте такожВід лихоманки Ебола померли 1350 людей - ВООЗ«Солдати використовують бойові патрони, при цьому вони дотримуються всіх правил. Вони не стріляють у мирних громадян. Кожне кульове поранення буде зафіксовано медиками», - повідомила представник армії Дессалін Елісон.

Акції протесту розпочалися 20 серпня після того, як влада прийняла рішення заблокувати дороги, що ведуть в район Вест Пойнт, де було введено карантин для запобігання поширення лихоманки Ебола, повідомляє Лента.ру. Співробітники правоохоронних органів звели барикади з столів, стільців і колючого дроту. Місцеві жителі зажадали від поліцейських випустити їх за межі огородженої території, але отримавши відмову, закидали їх камінням. У відповідь правоохоронці застосували сльозогінний газ.