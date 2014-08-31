ЗМІ: в центрі Москви почалися антивоєнні пікети (фото)

У Москві на Тверській почалися антивоєнні пікети, організовані громадською організацією «Комітет протестних дій».

Серед учасників акції - письменник, журналіст Віктор Шендерович, передає Радіо Свобода.

Один з ініціаторів пікету, головний редактор «Ежедневного журнала» Олександр Риклін заявив, що проведення цієї акції сьогодні пов'язано з загостренням ситуації і ескалацією конфлікту в Україні.

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«Росія розпочала відкриту агресію, Росія воює проти України, і з цим неможливо миритися», - сказав він.

Живое обсуждение вокруг пикетчицы, которая стоит и слушает дискуссии о судьбах России и Украины. Кажется, это успех pic.twitter.com/IeS6uSCoUS — Andrey Poznyakov (@alteravoce) 31 августа 2014