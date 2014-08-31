У Москві затримали 6 активістів, які протестували проти війни з Україною

18:30, 31 серпня 2014
Світ
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Сьогодні в центрі столиці РФ група активістів провела одиночні пікети проти війни з Україною.

@alteravoce

У Москві поліція затримала п'ять чоловік на пікетах проти війни, повідомляє ОВД Инфо.

"Михайло Лашкевич, Артур Тулінов, Дмитро Федоров, Ірина Епіфановська і Ільдар Дадиін, що стояли в одиночних пікетах вздовж Тверської вулиці в Москві, були затримані поліцією і доставлені до Тверської ОВД", - наголошується в повідомленні.

Відео Радіо Свобода

Згодом за виступ проти війни поліція затримала і композитора Олександра Маноцкова.

Нагадаємо, сьогодні в центрі Москви група активістів проводила одиночні пікети проти війни з Україною. Зокрема, в акції брав участь російський письменник Віктор Шендерович.

@alteravoce

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