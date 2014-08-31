У Москві затримали 6 активістів, які протестували проти війни з Україною

У Москві поліція затримала п'ять чоловік на пікетах проти війни, повідомляє ОВД Инфо.

"Михайло Лашкевич, Артур Тулінов, Дмитро Федоров, Ірина Епіфановська і Ільдар Дадиін, що стояли в одиночних пікетах вздовж Тверської вулиці в Москві, були затримані поліцією і доставлені до Тверської ОВД", - наголошується в повідомленні.

Відео Радіо Свобода

Згодом за виступ проти війни поліція затримала і композитора Олександра Маноцкова.

Варто було мені піти з більшою частиною активістів, як деяких учасників пікетів на Тверській затримали http://t.co/wS45u2tv9N - Andrey Poznyakov (@alteravoce) 31 серпня 2014

Нагадаємо, сьогодні в центрі Москви група активістів проводила одиночні пікети проти війни з Україною. Зокрема, в акції брав участь російський письменник Віктор Шендерович.