У Москві затримали 6 активістів, які протестували проти війни з Україною
Сьогодні в центрі столиці РФ група активістів провела одиночні пікети проти війни з Україною.
У Москві поліція затримала п'ять чоловік на пікетах проти війни, повідомляє ОВД Инфо.
"Михайло Лашкевич, Артур Тулінов, Дмитро Федоров, Ірина Епіфановська і Ільдар Дадиін, що стояли в одиночних пікетах вздовж Тверської вулиці в Москві, були затримані поліцією і доставлені до Тверської ОВД", - наголошується в повідомленні.
Відео Радіо Свобода
Згодом за виступ проти війни поліція затримала і композитора Олександра Маноцкова.
Варто було мені піти з більшою частиною активістів, як деяких учасників пікетів на Тверській затримали http://t.co/wS45u2tv9N
- Andrey Poznyakov (@alteravoce) 31 серпня 2014
Нагадаємо, сьогодні в центрі Москви група активістів проводила одиночні пікети проти війни з Україною. Зокрема, в акції брав участь російський письменник Віктор Шендерович.