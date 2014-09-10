Росіяни вивели на Захід $13 мільярдів ще до санкцій ЄС - ЗМІ

Загальний обсяг переказів громадян до країн далекого зарубіжжя в I кварталі 2014 зріс порівняно з аналогічним періодом минулого року на 40% - до $ 13,1 млрд, пишуть Известия.

У II кварталі тренд зберігся, але пом'якшав: громадяни перевели в далеке зарубіжжя $ 10 млрд (+16 %). Особливою популярністю користувався швейцарський напрямок. Такі дані - відразу за I і за II квартали з розбивкою по країнах - цього тижня підготував Центробанк.

Читайте такожСША готують нові санкції проти Росії

Експерти кажуть, що підлаштовувалися під політико-фінансову кон'юнктуру в основному заможні клієнти.

Найзначнішим в абсолютному вираженні був стрибок переказів до Швейцарії - в I кварталі 2014 сюди було перераховано $ 3,3 млрд проти $ 1 млрд в січні-березні 2013-го. Швейцарія не входить Євросоюз і формально вона не приєднувалася до антиросійських санкцій.

У січні-березні обсяг переказів росіян в США зріс майже вдвічі: якщо в I кварталі 2013 року громадяни переказали в Штати $ 578 млн, то в I кварталі 2014 року - вже $ 1,1 млрд (це майже половина того, що переказали за весь минулий рік , $ 2,8 млрд).

Читайте такожРФ заплатить повільним зростанням економіки та ізоляцією, а не тільки вбитими солдатами - Коморовський

У Великобританію за перші три місяці цього року громадяни переказали $ 867 млн ​​(+ 62%), до Австрії - $ 688 млн (+ 226%), до Німеччини - $ 651 млн (+ 24%). В Китай росіяни перерахували в I кварталі $ 542 млн (+ 20%). При цьому перекази громадян до країн СНД скоротилися на 5%, до $ 3,6 млрд.