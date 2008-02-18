Солана закликає всі зацікавлені сторони у зваженості щодо Косово

Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Хав’єр СОЛАНА закликає всі зацікавлені сторони у зваженості в діях після проголошення незалежності Косово.

Про це йдеться у заяві Х.СОЛАНИ, текст якої передано УНІАН.

У заяві Верховний представник ЄС наголошує, що він має постійний контакт з Косово та лідерами регіону.

“Я хочу підкреслити, що стабільність в Косово і в цілому на Балканах, є основною”, - заявив Х.СОЛАНА.

Він також зазначив, що у понеділок, 18 лютого, міністри закордонних справ країн-членів ЄС розглянуть питання щодо Косово на своєму засіданні в Брюсселі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент Косово схвалив Декларацію про незалежність краю.

17 листопада 2007 року міністри закордонних справ ЄС у письмовому порядку схвалили направлення до Косово поліцейської місії у складі 1800 осіб. Президент Сербії Борис ТАДИЧ вже заявив про намір зробити все можливе для того, щоб відмінити протиправне, на його думку, проголошення незалежності краю.

Косово намагається одержати незалежність, починаючи з 1999 року, коли край став перебувати під прямою юрисдикцією ООН.

На початку 2007 року спеціальний посланник ООН по Косово Мартті АХТІСААРІ представив план врегулювання ситуації в краї. Цей план передбачає надання незалежності Косово з поступовою інтеграцією і Косово, і Сербії до ЄС. Проти цього плану виступає Сербія, а також Росія, яка вважає, що реалізація плану щодо Косово сприятиме посиленню сепаратистських настроїв і прагнень в інших регіонах із «замороженими» конфліктами, зокрема, таких як Абхазія, Північна Осетія, Придністров`я. Не має єдності щодо визнання незалежності Косового і всередині ЄС – проти визнання, зокрема, виступає Кіпр.