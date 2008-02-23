Сербія звинуватила США в нападах на іноземні посольства в Белграді

Міністр Сербії по Косово Слободан САМАРДЖІЧ заявив, що у нападах на іноземні посольства в Белграді, що сталися на цьому тижні, винуваті США, які підтримують відділення краю від Сербії, передає Рейтер.

"США - головний винуватець всіх проблем, що почалися 17 лютого", - сказав С.САМАРДЖІЧ державному агентству новин Tanjug, маючи на увазі дату оголошення незалежності колишньої сербської провінції.

"Причина насильства - порушення міжнародного права. Уряд Сербії й надалі вимагатиме, щоб США взяли на себе відповідальність за порушення міжнародного права і відокремлення частини території у Сербії", - сказав він.

Сили НАТО вигнали сербські війська з Косово в 1999 році, щоб припинити масові вбивства громадян у протиповстаській війні.

З тих пір провінція, яка була релігійним центром Сербії, перебувала під управлінням ООН. Швидке визнання її незалежності США і великими європейськими державами призвело до закликів бойкотувати продукцію і компанії країн, які це зробили.

21 лютого натовпи незадоволених напали на Посольство США і підпалили його. Дипломатичні місії інших країн також постраждали від акцій масового протесту проти оголошення незалежності Косово.