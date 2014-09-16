В Нідерландах через туман зіштовхнулися 150 автомобілів (фото)

Жертвами ДТП стали дві людини, точне число потерпілих поки невідоме. Багато водіїв і пасажирів опинилися заблокованими у своїх автомобілях на місці події. На місці аварії працюють 50 машин швидкої допомоги, повідомляє Lenta.ru.

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У поліції назвали подію «жахливим хаосом» і попередили, що подібне може повторитися протягом дня.

Інцидент стався в ранковий час пік на трасі A58, що з'єднує міста Гус і Мідделбург, в 150 кілометрах від Амстердама. В даний час перекрито шосе в обох напрямках.