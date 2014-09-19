ООН оголосила вірус Ебола загрозою світові і безпеці

Рада безпеки закликає всі країни світу допомогти в боротьбі з епідемією в Західній Африці, передає Бі-бі-сі. У резолюції також міститься рекомендація до африканським державам зняти обмеження на кордонах з країнами, які постраждали від Еболи, так як вони лише сприяють ізоляції цих країн і підривають зусилля з боротьби з вірусом.

Читайте такожКількість заражених лихоманкою Ебола наближається до 5 тисяч

Рада Безпеки ООН вперше в історії провела засідання, присвячене загрозі здоров'ю людей.

За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я, від лихоманки Еболавже померли понад 2,6 тис. осіб.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня ООН заявила про намір заснувати спеціальну місію боротьби з поширенням смертельного вірусу Ебола. Крім того, ООН також планує заснувати спеціальний фонд, кошти з якого будуть направлені на боротьбу з поширенням лихоманки. Епідемія почалася в Західній Африці в грудні 2013 року. В даний час випадки зараження вірусом Ебола вже зареєстровані в Ліберії, Сьєрра-Леоне, Гвінеї, Нігерії, Демократичній Республіці Конго та Сенегалі. Смертність від лихоманки становить 53%. Ефективної вакцини проти вірусу поки не існує.