Росія розмістить підводні човни з ракетами в Чорному морі

Про це заявив командувач Чорноморським флотом Олександр Вітко, передає Бі-бі-сі.

Поява підводних човнів з крилатими ракетами пов'язана з постійною присутністю кораблів НАТО в акваторії Чорного моря.

Минулого тижня в Чорному морі відбулися військово-морські навчання сил НАТО. Також в північно-західній частині Чорного моря проходили спільні навчання бойових кораблів України і США Sea Breeze-2014.

Читайте такожУ Чорному морі завершилися українсько-американські навчання Sea Breeze-2014 (фоторепортаж)Хоча військове керівництво Росіїстверджує, що поява підводних човнів на Чорному морі була нібито запланована задовго до подій в Україні. Ці човни повинні блокувати в разі конфлікту вихід з Босфору.