На Медведєва лягла тінь Беслана – Independent

08:00, 27 лютого 2008
Світ
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Путін залишить наступникові свій провал

Одностайному обранню Дмитра Медведєва на пост президента Росії заважає одна з найсумніших подій часів Володимира Путіна – трагедія в школі в Беслані. Як пише газета The Independent, жителі Беслана, які втратили своїх родичів, прямо відмовляються голосувати за того, кого запропонує Путін. Трагедію в Беслані вони вважають основним провалом президентства Путіна і не довіряють його наступникові, на якого теж падає тінь Беслана. 

Газета.ру

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