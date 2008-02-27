На Медведєва лягла тінь Беслана – Independent

Одностайному обранню Дмитра Медведєва на пост президента Росії заважає одна з найсумніших подій часів Володимира Путіна – трагедія в школі в Беслані. Як пише газета The Independent, жителі Беслана, які втратили своїх родичів, прямо відмовляються голосувати за того, кого запропонує Путін. Трагедію в Беслані вони вважають основним провалом президентства Путіна і не довіряють його наступникові, на якого теж падає тінь Беслана.

Газета.ру