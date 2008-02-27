США і Чехія оголосили про новий напрямок військової співпраці

Президент США Джордж Буш і прем`єр-міністр Чехії Мірек Тополанек оголосили в середу в Білому домі про те, що під час переговорів вони досягли нових домовленостей щодо початку стратегічного діалогу та щодо військової співпраці між США і Чехією, зокрема щодо оборонних розробок і ПРО.

"Ми обговорили дуже важливі можливості для проведення дослідних розробок і співпраці у сфері оборони", - цитує американського президента РІА "Новости".

За словами Тополанека під час його переговорів у Білому домі "дуже велику важливість має початок стратегічного діалогу між США і Чехією".

"Підсумки цих переговорів між двома країнами дуже добрі. Обидві країни домовилися про проведення дослідницьких розробок в сфері ПРО, а також по оборонних системах в цілому", - сказав чеський прем`єр.