Росія не виконуватиме умови ЄС для зняття санкцій проти неї - Лавров

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, це він заявив у Москві, виступаючи перед Асоціацією європейського бізнесу.

"Односторонні санкції є протиправним інструментом, використання якого засуджене Генасамблеєю ООН", - сказав Лавров.

Він наголосив, що Росія розглядає санкції ЄС як неправомірні й такі, які не сприяють деескалації конфлікту та захисту прав населення України.

"Само собою, ми не збираємося обговорювати якісь критерії зняття санкцій. Хто ввів, той і має скасовувати, а виконувати чиїсь притягнені за вуха вимоги ми не збираємося", - заявив Лавров.

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Як повідомляв УНІАН, ЄС ввів новий етап санкцій проти Росії у вересні й оголосив, що вони можуть бути скасовані, послаблені чи посилені залежно від того, як розвиватиметься ситуація на сході України.

5 вересня в Мінську на зустрічі тристоронньої контактної групи було підписано попередній протокол до угоди про припинення вогню на Донбасі. 20 вересня в Мінську за підсумками зустрічі тристоронньої контактної групи було підписано меморандум з 9 пунктів, у яких міститься заборона на застосування всіх видів зброї та ведення наступальних дій.

Проте РФ не виконує мінські домовленості.

10 жовтня голова Верховної Ради України Олександр Турчинов закликав ЄС посилити санкції проти Росії для виведення російських військ зі сходу України і визволення Криму.

“На жаль, Російська Федерація продовжує окупацію Автономної Республіки Крим і військові дії проти нашої країни. Зухвало порушуються Мінські мирні домовленості, позиції наших військових, а також населені пункти, житлові квартали і об'єкти критичної інфраструктури продовжують піддаватися обстрілу”, - відзначив Турчинов і додав, що з початку вересня зареєстровано більш як тисячу випадків порушення бойовиками режиму припинення вогню, внаслідок чого продовжують гинути українські військові та цивільне населення.

Таким чином, наголосив Турчинов, “для міжнародного співтовариства питання стоїть не про зняття санкцій проти Росії, а про їх посилення до остаточного виведення російських військ і російських найманців зі сходу України і визволення захопленого Москвою Криму”.