Британський принц Гаррі 10 тижнів воював в Афганістані. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії. За його даними, 23-річний офіцер знаходився в провінції Гельменд. Його відправку в зону бойових дій тримали в суворій таємниці з міркувань безпеки. Раніше Міністерство оборони планувало відправити принца до Іраку, проте згодом відмовилося від цієї ідеї через побоювання за його життя.

Эхо Москвы