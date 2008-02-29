Принц Гаррі 10 тижнів воював в Афганістані
08:46, 29 лютого 2008
Світ
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Відправку тримали в суворій таємниці
|Принц Гаррі
Британський принц Гаррі 10 тижнів воював в Афганістані. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії. За його даними, 23-річний офіцер знаходився в провінції Гельменд. Його відправку в зону бойових дій тримали в суворій таємниці з міркувань безпеки. Раніше Міністерство оборони планувало відправити принца до Іраку, проте згодом відмовилося від цієї ідеї через побоювання за його життя.
Эхо Москвы
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