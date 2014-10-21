Нові фото підводного човна у водах Швеції можуть бути фейком - капітан "Ольшанського"

Фотознімки підводного човна, розміщені в мережі та зроблені начебто з острова Хассель туристами, можуть виявитись підробкою. Такою думкою з ТСН поділився капітан другого рангу ВМФ України, командир великого десантного корабля "Костянтин Ольшанський" Дмитро Коваленко.

На думку капітана, з огляду на відомі факти, у водах Швеції мають розшукувати малий або надмалий підводний апарат, який промишляє шпигунством. Натомість, на опублікованих знімках зображено субмарину зовсім іншого класу. Як вважає офіцер ВМФ, поява таких знімків може виявитись "полюванням за сенсацією".

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"На фото, можливо, підводний човен типу "Валрус" які є на озброєнні флоту Нідерландів, але викликає великий сумнів те що це саме той човен. Прив'язування до географії не має, а це означає, що хтось поспішав за сенсацією. Скоріше за все шведські ВМС шукають малий або надмалий підводний апарат, який займався шпигунською діяльністю в водах Швеції", - розповів Коваленко.