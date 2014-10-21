ЗМІ опублікували фото іноземного підводного човна у водах Швеції

Як повідомляє видання VÄSTERÅS, фото зроблено випадково туристами, що перебували в готелі Yasuragi на острові Хассель у Шведському архіпелазі.

Підводний човен знаходився над поверхнею води приблизно за 70 м від берега, коли його сфотографували туристи.

Читайте такожУ Швеції тривають пошуки іноземного підводного човна (відео) Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого тижня провідна шведська газета Svenska Dagbladet повідомила про можливе виявлення у територіальних водах країни російського підводного човна. За даними видання, був перехоплений радіосигнал, який російські військові використовують в екстрених ситуаціях. Також газета відзначала, що перехоплена розмова велася російською мовою.

Тим часом, російське оборонне відомство заперечує будь-які проблеми з надводними чи підводними кораблями Росії.

«Жодних нештатних і тим більше аварійних ситуацій з російськими військовими кораблями не було і немає», – повідомив офіційний представник міністерства оборони Росії.

З 19 жовтня у Швеції проводиться операція з виявлення підводного об'єкта, який, як зазначає шведська преса, може бути субмариною. В операції задіяно кораблі, вертольоти і сухопутні війська. Пошук ведеться в радіусі 50 кілометрів від Стокгольма.