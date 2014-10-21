Кадиров запропонував "відрізати" РФ від Skype і Twitter

Глава Чечні Рамзан Кадиров вважає, що поширення західних сервісів спілкування в інтернеті завдає шкоди національній безпеці. Кадиров стверджує, що їх використання заохочує політику подвійних стандартів, яку начебто веде Захід, передає ТАСС.

Він вважає неприпустимою ситуацію, за якої Захід контролює в тому числі і російських користувачів, а Росія по суті відрізана від інформаційного керма.

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"Головна проблема - безконтрольність. Люди спілкуються через ресурси, які знаходяться за кордоном: ті ж Twitter, Skype - вони не наші. Ми не бачимо, що там відбувається, і тут мова не про тотальний контроль. Потрібно розуміти, що ми живемо у вільній країні, у вільному світі. Але так не може бути, що спецслужби, слідчі позбавлені можливості проводити повноцінні слідчі заходи через те, що їм просто не надають доступу до інформації", - сказав Кадиров.

"Потрібно розуміти, що тероризм - глобальна загроза, загальна. І тут виникає простий вибір: або всі співпрацюють, вся інформація доступна, якщо мова заходить про якісь слідчі заходи. Або ми діємо порізно, але тоді нам, Росії, потрібно звести до мінімуму загрози, "відрізати" канали, по яких можуть безкарно і безконтрольно поширюватися загрози нашій безпеці", - вважає він.