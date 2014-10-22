Авіакатастрофою у Внуково займеться слідчий, який вів справу про загибель Качинського

Про це повідомляє КоммерсантЪ.

За даними видання, керівником слідчої бригади СКР призначений старший слідчий з особливо важливих справ Михайло Гуревич. Саме він свого часу займався з'ясуванням обставин катастрофи під Смоленськом Ту-154, на якому летів президент Польщі Лех Качиньський.

Крім того, за даними "Коммерсанта", свою перевірку забезпечення безпеки польотів почали співробітники Генпрокуратури, ФСБ і ФСО. Адже аеропорт Внуково і особливо термінал Внуково-3 часто використовується першими особами як Росії, так і делегацій з інших країн.

Читайте такожВ мережі з'явилися фото та відео з місця катастрофи у "Внуково"Розслідування причин трагедії у Внуково вже стало міжнародним. Розшифровка бортових самописців і технічне розслідування катастрофи будуть проводитись за участю фахівців BEA (повноважного органу Франції з розслідування авіаподій), компанії Dassault - розробника літака і Unijet - авіакомпанії-експлуатанта.

Прокуратура Парижа також порушила своє кримінальну справу про катастрофу за статтею "Ненавмисне вбивство".

Нагадаємо, в ніч на 21 жовтня в аеропорту "Внуково-3" при зльоті чотиримісний літак Falcon, що слідував рейсом Москва-Париж, зачепив автомобіль спецтехніки, загорівся і впав на злітно-посадкову смугу. Внаслідок аварії 3 члени екіпажу і пасажир - президент французької компанії Total Крістоф де Маржері - загинули.

Першим підозрюваним став водій снігоприбиральної машини, який, за даними слідства, був нетверезий.