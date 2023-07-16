Китайська флотилія у складі п'яти бойових кораблів та чотирьох корабельних вертольотів вийшла зі східного порту Циндао, щоб зустрітися з кораблями агресора.

Китайська морська флотилія вирушила в неділю, 16 липня, щоб приєднатися до російських військово-морських і повітряних сил в Японському морі для участі у військових навчаннях.

Як повідомляє Reuters з посиланням на Міністерство оборони Китаю, навчання під кодовою назвою "Північ/Взаємодія-2023" знаменують собою розширення військового співробітництва між Китаєм та Росією після вторгнення Москви в Україну і проводяться в той час, коли Пекін продовжує відкидати заклики США відновити військове спілкування.

За офіційною версією, навчання напрвлени на"забезпечення безпеки стратегічних водних шляхів". Китайська флотилія у складі п'яти бойових кораблів і чотирьох корабельних вертольотів вийшла зі східного порту Циндао і зустрінеться з російськими військами в "заздалегідь обумовленому районі".

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Цікаво, що за кілька днів до того, як Росія вдерлася в Україну в лютому 2022 року, президент Володимир Путін і голова Китаю Сі Цзіньпін оголосили про "безмежне" партнерство, яке, за їхніми словами, було спрямоване на протидію впливу Сполучених Штатів.

Війна в Україні та позиція Китаю

13 липня 2023 року з'явилася інформація про те, що Китай активно готується до швидкої війни. Повідомлялося про те, що вторгнення Китаю на Тайвань може початися в найближчі два роки.

У липні 2023 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що мовчазна підтримка агресії РФ вийшла Китаю боком. Геополітична ситуація для Китаю ускладнилася через його ставлення до війни в Україні.

Newsweek повідомляв, що поки немає прямих доказів військової допомоги Китаю російському вторгненню в Україну. Однак Пекін поглиблює економічні та політичні зв'язки з Кремлем і принципово відмовляється засуджувати саме вторгнення.

Західні столиці все більше побоюються, що Пекіну не можна довіряти як законному партнеру.

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