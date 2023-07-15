Ван І заявив, що Китай та ЄС повинні зміцнювати спілкування, взаємну довіру і поглиблювати співпрацю.

Європейський союз повинен додатково "роз'яснити" свою позицію щодо свого стратегічного партнерства з Пекіном. Питання виникло після того, як лідери ЄС закликали до зниження залежності від Китаю.

Видання Reuters пише, що запуск всеосяжного стратегічного партнерства між ЄС і Китаєм в 2003 році обіцяв вивести зв'язки за межі торгівлі та інвестицій. Але з 2019 року блок з 27 країн називає Китай "економічним конкурентом" і "системним суперником", а тісні відносини Пекіна з Москвою після повномасштабного вторгнення Росії в Україну посилюють обережність.

Китай і ЄС повинні зміцнювати спілкування, взаємну довіру і поглиблювати співпрацю, і блок не повинен "коливатися", не кажучи вже про те, щоб заохочувати відступ у словах і справах, сказав головний дипломат Китаю Ван І главі зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозепу Боррелю в п'ятницю в кулуарах регіональних зустрічей в Джакарті.

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Минулого місяця лідери ЄС взяли на себе зобов'язання зменшити залежність регіону від Китаю і обговорили, як знайти баланс між "зниженням ризиків" і співпрацею в таких областях, як зміна клімату. У березні голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що посилення позиції Китаю вимагає від Європи "усунення ризиків" як в економічному, так і в дипломатичному плані. Комісія також закликає членів ЄС погодитися на більш суворий контроль за експортом і витоком технологій військового призначення "країнами, що викликають стурбованість".

Під час зустрічі з Борреллом Ван закликав обидві сторони остерігатися політизації економічних питань та використання терміна "зменшення ризику" як іншого терміна для "роз'єднання". За його словами, між Китаєм і ЄС немає фундаментального конфлікту інтересів.

Боррель в своєму пості в Twitter назвав свої переговори з Ваном про відносини між ЄС і Китаєм "конструктивними" і "поглибленими".

Що стосується України, Ван сказав, що Китай підтримує збалансовану, ефективну і стійку архітектуру європейської безпеки і буде продовжувати просувати мирні переговори і грати конструктивну роль в пошуку політичного врегулювання кризи.

Боррель написав у Twitter, що він "висловив очікування ЄС щодо ролі Китаю у припиненні агресивної війни Росії проти України та у наданні гуманітарної допомоги". Він сказав, що він і Ван "також обговорили збереження стабільності та статус-кво в Тайванській протоці".

Китай на світовій арені - останні новини

Офіційний Пекін намагається постати на світовій арені в якості миротворця. Ось тільки Китай досі не назвав РФ агресором й поводиться так, що складається враження, що Пекін надає мовчазну підтримку російському вторгненню в Україну.

Така позиція змушує Захід зміцнювати зв'язки з країнами-сусідами Китаю. На Заході побоюються, що Пекіну не можна довіряти як законному партнеру в підтримці заснованого на правилах міжнародного порядку після Другої світової війни.

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