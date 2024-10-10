У формуванні розширеного звіту брали участь кілька груп аналітиків з ріхних міжнародних центрів.

Європейські країни, Велика Британія та Україна повинні терміново зміцнити колективну безпеку, створивши "банк НАТО" для фінансування оборонних витрат.

Про це йдеться у широкому звіті міжнародних аналітичних центрів, який опинився у розпорядженні The Guardian. Згідно з документом, якщо Дональд Трамп переможе на президентських виборах у США, це може призвести до значного скорочення оборонних витрат США в Європі, нав'язування Україні мирної угоди з поступками на користь Росії або навіть до виходу США з НАТО. Це матиме серйозні наслідки для обміну розвідданими та виконання статті 5 про колективну самооборону НАТО.

Перший президентський термін Трампа був відзначений скасуванням угод, введенням тарифів на союзників і підтримкою авторитарних режимів, зазначає один з авторів звіту Сем Гудмен. Він закликав європейських лідерів зміцнити європейську оборону й безпеку на випадок другого терміну Трампа.

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Звіт підготували британський проєкт New Diplomacy Project і німецький Фонд Фрідріха Еберта, які співпрацюють із Соціал-демократичною партією Німеччини. Документ опублікували напередодні зустрічі нового генерального секретаря НАТО Марка Рютте з британськими лідерами в Лондоні.

Трамп раніше заявляв, що у разі перемоги на виборах змусить Україну домовлятися з президентом Росії Володимиром Путіним. Звіт попереджає, що Кремль вимагатиме занадто багато, а такий мирний план, ймовірно, провалиться.

Щоб пом'якшити наслідки другого президентства Трампа, пропонується створити багатосторонню кредитну установу - банк НАТО. Він допоможе країнам НАТО заощаджувати на оборонних закупівлях, надаючи позики під низькі відсотки та з довшими термінами погашення.

Звіт також рекомендує Великій Британії підготувати або оновити угоди з безпеки з Німеччиною, ЄС та Францією, щоб посилити оборонні можливості, включаючи системи ПРО, дозаправку літаків, кібербезпеку та інші спільні проєкти.

Автори прогнозують, що Трамп може підірвати НАТО і використати свій "мирний план" для обмеження військової допомоги Україні, що викличе серйозні дипломатичні та військові наслідки для Європи.

Доктор Джейд МакГлінн, один із авторів звіту з проєкту нової дипломатії, сказала, що європейські лідери повинні зараз активно розглянути заходи, щоб завчасно підтримати Україну в разі переобрання Трампа в листопаді:

"Хоча у Трампа буде обмежене політичне поле для маневру щодо політики щодо України, коли йдеться про надання летальної допомоги, стратегічну двозначність і дипломатичні важелі впливу, він може прагнути підірвати альянс НАТО та використовувати свій "мирний план", щоб обмежити подальшу летальну допомогу Україні".

Позиція Трампа щодо України

Як писав УНІАН, Дональд Трамп неодноразово повторював тезу про те, що може закінчити війну в Україні за 24 години – навіть до вступу в повноваження, якщо переможе на виборах. Зазвичай він не розкриває деталей свого плану, обмежуючись лише згадками своїх хороших стосунків з Путіним.

Наприкінці вересня Трамп вперше з часів свого президентства зустрівся з Володимиром Зеленським. Після цієї зустрічі він пообіцяв, що домагатиметься справедливого закінчення війни, хоча раніше таких уточнень він ніколи не робив.

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