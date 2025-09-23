Редакторка RT відома закликами до знищення України та виправданням агресії Кремля.

Головна редакторка медіагрупи "Росія сьогодні" та телеканалу RT Маргарита Симоньян публічно оголосила, що хворіє на рак і проходить курс лікування.

"Написала б із задоволенням, що в мене все гаразд, але намагаюся ніколи не брехати. Тигран (Кеосаян, чоловік пропагандистки - УНІАН), як і раніше, в комі, а я проходжу лікування від раку. Що вже тут хорошого?" — написала вона у Telegram.

Симоньян також уточнила, що їй призначено курс хіміотерапії. "Незабаром побачите мене у перуках", - додала вона.

Чим відома Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян — російська пропагандистка, головна редакторка телеканалу RT та медіагрупи "Росія сьогодні". Вона є однією з ключових медійних фігур Кремля, яка відкрито підтримує війну проти України та відома агресивною риторикою.

Симоньян неодноразово заявляла, що Україна "не має права на існування як незалежна держава", закликала до масованих ударів по українській інфраструктурі та містах. Поширювала фейки про "біолабораторії США" в Україні, "постановочні" атаки та намагалась дискредитувати ЗСУ. В її висловлюваннях регулярно лунають тези про необхідність "повної інтеграції України в Росію" та погрози на адресу Заходу.

Через свою діяльність Симоньян перебуває під міжнародними санкціями ЄС, США та інших країн.

