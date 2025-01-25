У момент зльоту в літака відмовив двигун, пишуть російські пабліки.

У Росії зростає кількість пригод із пасажирськими літаками. Новий такий інцидент ледь не закінчився повноцінною авіакатастрофою.

Як повідомляють російські ЗМІ, в аеропорту селища Нелькан (Хабаровський край) літак Ан-24 не зміг злетіти і викотився за межі смуги. Як видно на опублікованих у Мережі кадрах, літак залишився цілим, хоч і застряг у чагарнику на краю аеродрому.

За даними російських ЗМІ, на борту перебували 20 пасажирів і 3 члени екіпажу. Ніхто не постраждав.

Причини інциденту ще встановлюють, але деякі російські пабліки пишуть, що у повітряного судна у відповідальний момент відмовив один із двигунів.

Інциденти з цивільними літаками в РФ

Як писав УНІАН, через західні санкції Росія не може нормально обслуговувати свої пасажирські літаки іноземного виробництва. Наприклад, станом на листопад 2024 року в Росії вже не літали, а стояли в ангарах, близько половини літаків Airbus neo.

Ті ж літаки, які ще здатні підніматися в повітря, загрожують великою катастрофою в будь-який момент. Тільки за поточний місяць у Росії сталося кілька повітряних інцидентів, пов'язаних з несправністю російських літаків. Лише дивом обійшлося без катастроф.

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