Під час переговорів сторони обговорили перспективні галузі для розвитку співпраці.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Сирії Ахмедом Хусейном аш-Шараа у Нью-Йорку. Сторони підписали спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин між країнами.

"Сьогодні Україна та Сирія підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин. Раді цьому важливому кроку й готові підтримати сирійський народ на шляху до стабільності", – повідомив Зеленський у своєму Телеграм-каналі.

Глава держави зазначив, що під час переговорів із сирійським колегою вони обговорили перспективні галузі для розвитку співпраці. Крім того, торкнулися питання безпекових загроз для України та Сирії та важливості протидії їм.

"Домовилися будувати відносини на основі взаємної поваги та довіри", – додав Зеленський.

Відносини між Україною та Сирією

Як відомо, дипломатичні відносини між Україною та Сирією були вперше встановлені у 1992 році. Проте у 2022 році були розірвані через визнання Дамаском незалежності незаконних збройних формувань "ДНР" та "ЛНР". Тоді країною ще керував Башар Асад.

У 2024 році повстанці повалили режим Башара Асада. Президентом країни було призначено Ахмеда Хусейна Аш-Шаара. Він – колишній командир "Фронту ан-Нусра", а пізніше угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам". Ще до кінця 2024 року остання вважалася у США терористичною організацією.

Днями президент Сирії прибув до Нью-Йорка. Він став першим очільником держави, який долучився до Генеральної асамблеї ООН, за майже 60 років.

