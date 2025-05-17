Уряд Австралії вже відреагував на вирок.

Російський суд на окупованому сході України визнав громадянина Австралії Оскара Дженкінса винним у бойових діях на боці українських військ і засудив його до 13 років колонії суворого режиму.

Як пише Reuters, на це вже відреагувала міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг, яка заявила, що уряд країни "приголомшений фіктивним судом і 13-річним вироком", ухваленим 33-річному Дженкінсу.

"Як повноправний військовослужбовець регулярних Збройних сил України, Дженкінс є військовополоненим. Уряд Австралії ясно дав зрозуміти Росії, що йому має бути надано захист, що надається йому як військовополоненому. Росія зобов'язана поводитися з ним відповідно до міжнародного гуманітарного права, включно з гуманним поводженням", - сказала Вонг.

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Вона сказала, що уряд Австралії працюватиме з Україною та Міжнародним комітетом Червоного Хреста, щоб домогтися звільнення Дженкінса.

Дженкінс, який раніше працював учителем у Мельбурні, служив в українських збройних силах, і був захоплений Росією минулого року як військовополонений, повідомляли раніше ЗМІ.

Роль Австралії у війні

Австралія є одним із найбільших донорів підтримки Заходу для України, які не входять до НАТО, і постачає допомогу, боєприпаси та оборонне обладнання. Зокрема, у країні пообіцяли передати Україні всі свої списані танки M1A1 Abrams

Вона заборонила експорт глінозему та алюмінієвих руд, включно з бокситами, в Росію і запровадила санкції щодо близько 1000 російських фізичних і юридичних осіб.

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