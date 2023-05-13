Його повернули повітряним транспортом до країни походження.

Прикордонники Молдови в потоці іноземців, які прямують транзитом в Україну, виявили громадянина РФ, найманця з російського батальйону "П'ятнашка". Як повідомляє прикордонна поліція країни, його не пропустили через кордон.

"Вдалося виявити громадянина Росії, ідентифікованого як найманець інтернаціональної бригади "П'ятнашка". Іноземець був виявлений в потоці пасажирів з міжнародного аеропорту Кишинев і мав намір дістатися до України транзитом через територію нашої країни. Зазначеному громадянину не було дозволено перетнути державний кордон, і після проведення фільтраційних заходів його повернули повітряним транспортом в країну походження", – йдеться в повідомленні відомства.

Всього, за інформацією прикордонної поліції, за добу відмовили у в'їзді в Молдову 34 іноземцям. Там нагадали, що в умовах надзвичайного стану в Молдові, а також війни, розпочатої Росією проти України, на всіх пунктах пропуску через державний кордон застосовуються посилені протоколи безпеки.

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Батальйон "П'ятнашка" - що потрібно знати

Батальйон "П'ятнашка" - створене в 2014 році для участі у війні на сході України незаконне збройне формування, що входить до складу 100-ї мотострілецької бригади ЗС РФ. Покровителем бригади є ватажок "ДНР" Денис Пушилін.

Спочатку НЗФ займалося охороною "блокпоста" поблизу Донецького аеропорту. Згодом брало участь у боях за Мар'їнку та Авдіївку в Донецькій області.

Під час повномасштабної війни, розв'язаної Росією, було атаковано військову базу "П'ятнашки" в Донецьку, розташовану біля колишнього магазину "Ашан". В результаті атаки було ліквідовано багато бойовиків батальйону.

Визначити координати лігва окупантів у Донецьку допоміг російський блогер Павло Кукушкін, який знімав ролики про діяльність загарбників.

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