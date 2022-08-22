Супротивник втратив модну техніку, зазначив очільник Луганської ОВА.

У захопленому бойовиками "ДНР" Донецьку горіла база інтернаціональної банди "П'ятнашка", є купа знищених та поранених бойовиків.

Знищена модна техніка супротивника, написав очільник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай у Telegram.

"…на околицях Донецька, знову чи то хтось палив необережно, чи то "каміння з неба"… палає база славнозвісної "П'ятнашки", інтернаціональна банда, яка воювала на Луганщині… купа 200 (ліквідованих - Ред.) та 300 (поранених - Ред.)…", - зазначив чиновник.

Раніше 22 серпня стало відомо, що у Донецьку лунають вибухи. Очевидці повідомляли, що вибухи відбувалися на складі російських боєприпасів.

Нагадаємо, РФ навесні 2014 року вдерлася на частину Донбасу та підтримала бойовиків, які створили так звані "ДНР" та "ЛНР".

Рано вранці 24 лютого цього року російська армія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. Генштаб Збройних сил України 22 серпня повідомив, що на Донбасі тривають бої.

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