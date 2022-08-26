Ліквідовано багато бойовиків з бригади, покровителем якої є ватажок "ДНР" Денис Пушилін.

Українські журналісти вирахувати координати бази окупантів у Донецьку завдяки російському блогеру Павлу Кукушкіну, який "злив" відео з розташуванням загарбників. Збройні сили України розгромили її.

Про це повідомляє "Bihus.Info".

Кілька місяців розслідувачі проекту натрапили на базу бригади "П'ятнашка" та передали дані про неї українським воїнам. Зокрема, журналістів зацікавили похорони трьох осіб, що відбулися 12 липня в "ДНР". На церемонії прощання виступили ватажок терористів "ДНР" Денис Пушилін та заступник глави адміністрації президента РФ Володимира Путіна Сергій Кірієнко.

Окупанти запевняли, що загиблі - "прості волонтери, які ніколи не тримали в руках зброю". Однак журналісти з'ясували, що ліквідовані - бойовики бригади "П'ятнашка", покровителем якої є Пушилін.

Журналісти проаналізували акаунти ліквідованих окупантів із "П'ятнашкі" у соціальних мережах, а згодом натрапили на відео Кукушкіна, який часто навідувався до терористів. Після ретельного аналізу розслідувачі дізналися про точні координати бази.

Усі дані про базу "П'ятнашки" розслідувачі передали ЗСУ, а ті розгромили лігво терористів Пушиліна, а також склади боєприпасів.

Раніше 22 серпня стало відомо, що у Донецьку лунають вибухи. Очевидці повідомляли, що вибухи відбувалися на складі російських боєприпасів.

Згодом голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що у захопленому бойовиками "ДНР" Донецьку горіла база інтернаціональної банди "П'ятнашка", є купа знищених та поранених бойовиків. Знищена модна техніка супротивника.

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