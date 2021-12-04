З дворічного віку хлопчик бере участь у туристичних походах, бігає на протезах і мріє взяти участь у Параолімпійських іграх.

5-річний Альбі-молодший Томас підкорив найвищу гору Уельса Сноудон разом зі своїм батьком Деніелом, встановивши новий рекорд за віком зі сходження на цю вершину.

Про це пише The Daily Mail.

Маленький Альбі народився з рідкісним захворюванням – малогомілковою гемімелією (відсутністю малогомілкової кістки).

Через ваду у хлопчика деформувалася ступня, а ліва нога стала на 5 см коротша, ніж права. Батькам дитини порадили або ампутувати кінцівку, або закріпити її з допомогою спеціального металевого каркасу.

Другий варіант все одно передбачав урешті ампутацію ступні. Тому рідні Альбі обрали легший для усіх сторін варіант – ампутували кінцівку. Однак після складної операції дитина не покидала активне дозвілля. А ампутація ноги не стала на заваді сходженню на Сноудон.

Під час походу Альбі не втрачав почуття гумору, і коли батько та син дісталися перших льодових ділянок гори, хлопчик пожартував: "Я думав, це вже велика гора!"

За словами Деніела, його син почувався гордим після того, як вони разом дісталися вершини Сноудона.

"Я вже знав, на що він здатен", – сказав батько Альбі.

З дворічного віку хлопчик бере участь у туристичних походах, бігає на протезах і мріє взяти участь у Параолімпійських іграх. Сам чоловік залишив свій теслярський бізнес та вступив до університету, де вчиться на реабілітолога.

"Поки він хоче займатися цією справою, я буду поряд і підштовхуватиму його, коли це буде треба. Вірю, він здатен на все", – поділився Деніел.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Віолетта Орлова