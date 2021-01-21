Своїм рішенням Байден також заморозив будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Президент США Джо Байден підписав перші документи після церемонії інавгурації та офіційного вступу на посаду.

Байден повернув США до Всесвітньої організації охорони здоров’я і Паризької кліматичної угоди, а також заморозив будівництво стіни на кордоні з Мексикою, повідомляє Reuters.

Він заявив, що збирається дотримати виконання своїх обіцянок, даних американському народу.

Які укази підписав Байден

Джо Байден підписав документи:

про повернення США в ВООЗ;

про повернення США в Паризьку хартію по клімату;

про скасування заборони на в'їзд у США для громадян ряду мусульманських і африканських країн.

про зупинку будівництва стіни на кордоні з Мексикою;

про нові заходи щодо боротьби із пандемією коронавірусу.

Загалом очікується, що в перший день свого перебування на посаді Джо Байден підпише 17 виконавчих документів, в тому числі 15 указів. Деякі з них скасують рішення, ухвалені його попередником Дональдом Трампом, передає CBS.

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Інавгурація президента США: що відомо

Сьогодні, 20 січня, відбулася інавгурація президента США - Джо Байден у Вашингтоні склав присягу і почав виконувати обов'язки президента.

Присягу також прийняла віце-президент США Камала Гарріс. Вона стала першою жінкою і першою американкою африканського, ямайського і південноазіатського походження на цій посаді.

Чинний президент США Дональд Трамп, який сьогодні завершив виконувати свої повноваження, попрощався з Білим домом і залишив Вашингтон до початку церемонії інавгурації.

Таким чином, він не зустрічав Джо Байдена в Білому домі перед офіційною церемонією інавгурації. Трамп разом зі своєю дружиною Меланією відправився в курортне містечко Палм-Біч (штат Флорида) і пропустить інавгурацію 46-го президента США Джо Байдена у Вашингтоні.

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Автор: Олег Давигора