Президент України вважає, що таке правління, як у лідера Китаю Сі Цзіньпіна, є дуже довгим.

Президент України Володимир Зеленський запевняє, що не зможе так як генеральний секретар Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпінь піти на третій термін владарювання у країні.

Про це він повідомив під час спілкування зі студентами та представниками професорсько-викладацького складу Єльського університету.

Зокрема, у президента запитали, що він думає про третій термін, на який був переобраний лідер Китаю, і про роль КНР у можливому припиненні вогню і відновленні миру для України.

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"Що я думаю про третій термін? Я думаю, що я б так не зміг, якщо чесно. Це дуже довго", - сказав Зеленський.

При цьому він висловив бажання, щоб Китай, перш за все їхнє суспільство і держава у цілому підтримали українське суспільство.

"Є історія відносин між нашими людьми. Є історія глибоких економічних відносин. Я скажу вам відверто: найбільший товарообіг до війни був між Україною і Китаєм... Я за те, щоб ці відносини зберігалися, особливо зараз, коли нам складно, коли у нас великий дефіцит у бюджеті", - зазначив Зеленський.

"Але тим не менше, що стосується війни, я б хотів, аби позиція Китаю була більш чіткою щодо підтримки України. І точно не хотів би, щоб така держава пустилася на підтримку і захист російського та агресивного режиму. Ось єдине бажання, яке у мене є", - резюмував президент України.

Переобрання Сі Цзіньпіна на третій термін керівництва Китаєм

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на ХХ з'їзді Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпіна було переобрано на тертій п'ятирічний термін керівництва КНР. До 2018 року в Китаї діяло обмеження в два терміни на цій посаді, але воно з ініціативи нинішнього лідера країни було скасовано.

До нового складу постійного комітету політбюро знову увійшли сім людей - всі вони, як вважається, мають тісні зв'язки з Сі Цзіньпіном.

Сі Цзіньпін є генеральним секретарем ЦК Комуністичної партії Китаю із 2012 року. Він є головою Китайської Народної Республіки із 2013 року, також головою Центральної військової ради КНР. У 2016 році партія офіційно присвоїла йому титул "основного" лідера.

Напередодні під час з'їзду КПК колишній лідер Китаю Ху Цзіньтао, який сидів у президії, був під руки виведений із зали. Того ж дня делегати з'їзду КПК обрали новий Центральний Комітет і схвалили запропоновані Сі поправки до Статуту Компартії про соціалізм з китайською специфікою.

Крім того, в рішеннях з'їзду підтверджена раніше внесена до Статуту керівна і спрямовуюча роль "ідей Сі Цзіньпіна про соціалізм з китайською специфікою в нову епоху".

На думку екс-міністра закордонних справ України Володимира Огризка, після зʼїзду Компартії Китаю утвердилась диктатура Сі Цзіньпіна. Там немає опозиції чи сил, які б боролися проти влади.

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