Він ослаблений гнівом громадян через атаку ХАМАСу 7 жовтня.

Президент США Джо Байден і його помічники вважають, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу незабаром, ймовірно, буде змушений піти у відставку.

Про це пише Politico з посиланням на чинного та колишнього високопоставлених чиновників адміністрації Байдена. За їхніми словами, у Білому домі переконані, що дні Нетаньягу на посаді глави уряду полічені.

Як додається, візит Байдена до Тель-Авіва мав характер підтримки, однак приватно він закликав ізраїльського прем'єра діяти обережно. Зокрема, президент США порадив Нетаньягу уже подумати над уроками, якими він би міг поділитися з можливим наступником. Ймовірно, це свідчить про переконання, що той не протримається на своїй посаді до закінчення війни в Ізраїлі.

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Зазначається, що позиція Білого дому ґрунтується на припущенні, що Нетаньягу ослаблений гнівом громадян через атаку ХАМАСу 7 жовтня.

Водночас представник адміністрації наголошує, що "політичний некролог" ізраїльському прем'єру написаний передчасно. Представник Ради національної безпеки стверджує, що майбутнє кар'єри Нетаньягу "не обговорювалося президентом і не обговорюється".

Війна у Ізраїлі

7 жовтня терористи ХАМАС завдали масованого удару по ізраїльській території та вдерлися до прикордонних населених пунктів, де вбили багатьох людей і захопили заручників.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) зачистила територію від бойовиків, активізувала удари по сектору Гази та оголосила про операцію з повної ліквідації ХАМАС.

Вночі стало відомо, що сухопутні війська "прорвали" передню лінію оборони ХАМАСу.

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