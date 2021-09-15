У Білому домі інформацію спростовують.

Президент США Джо Байден запропонував китайському лідеру Сі Цзіньпіню зустрітися, але не отримав від КНР відповіді, пише FT з посиланням на поінформовані джерела. Однак у Білому домі цю інформацію спростовують.

За даними Financial Times, пропозицію Байден висунув під час 90-хвилинної телефонної розмови з Цзіньпінем. Таким чином, Вашингтон намагався вийти з глухого кута у китайсько-американських відносинах.

Натомість Сі Цзіньпінь пропозицію США не прийняв, а наполіг пом’якшенні риторики щодо Пекіна.

Дзвінок до китайського лідера відбувся через 7 місяців після першої розмови між главами держав.

Читайте такожРФ пригрозила "реакцією" на затримання у Чехії бойовика Франчетті, якого можуть видати УкраїніСам Байден відомий своєю жорсткою позицією щодо політики комуністичного Китаю, який утискає права нацменшин й демократичний рух у Гонконзі.

Шостий співрозмовник видання підтвердив, що американський глава запропонував зустріч як одну з можливостей для подальшої взаємодії з Сі, і що президент США не чекав такої негайної реакції.

Байден хотів поспілкуватися з Сі під час саміту "Великої двадцятки" в Італії, але через ЗМІ стало відомо, але президент КНР не покидав країну з моменту початку пандемії – з початку 2020 року.

Одне з джерел FT припустило, що китайський президент просто не захотів брати на себе обов’язки у конкретно вказаний проміжок часу.

США розчаровані очевидною відсутність інтересу з боку КНР до зустрічі, розповіли три поінформовані співрозмовники.

Як пише Reuters, сам Байден цю інформацію спростував.

"Це неправда", – відповів глава США у відповідь на запитання журналістів.

Радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван також відзначив, що публікація не точно відображає суть дзвінка. Тоді як джерело агентства підтвердило, що переказ телефонної розмови з Сі було навпаки точним.

"Сі, схоже, натякнув, що найперше треба покращити тон й атмосферу відносин", – відповів співрозмовник Reuters.

Китайські державні ЗМІ заявили, що Сі сказав Байдену, що політика США щодо Китаю створює "серйозні труднощі" для відносин, але додали, що обидві сторони погодилися підтримувати часті контакти й попросили робочі групи активізувати взаємодію.

Напередодні стало відомо, що Байден скликає саміт "четвірки" – давніх союзників Америки й противників глобалізаційної політики Китаю.

Після виведення військ з Афганістану США зосередили свою увагу на протистоянні Китаю. Країни з найвищою толерантністю до ризику – і, отже, найбільшою готовністю протистояти Китаю – це Японія та Австралія. Обидві є давніми союзниками Сполучених Штатів.

Після зустрічі з керівництвом Японії і Південної Кореї американський глава підтвердив, що вони працюватимуть разом у відповідь на загрози з боку КНР. Заяви мали на меті надіслати Пекіну чіткий і зрозумілий сигнал про неприпустимість порушувати поточний глобальний порядок.

Масове посилення обороноздатності Китаю збільшило військову перевагу над США в Азії.

За підрахунком експертів, Китай має приблизно в п’ять разів більше винищувачів, розміщених в Індо-Тихоокеанському регіоні, ніж США. За прогнозами Індо-Тихоокеанського командування США, до 2025 року це число зросте у вісім разів.

Також вважається, що Китай розгорнув близько 2 тисячі наземних ракет середньої дальності, тоді як у військових США таких в регіоні немає.

Автор: Яна Ставська