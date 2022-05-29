На його думку, нова пандемія буде природного походження, як наслідок зміни клімату.

Американський мільярдер, філантроп і засновник компанії Microsoft Білл Гейтс спрогнозував нову пандемію в найближчі кілька десятків років.

Про це він повідомив в інтерв'ю іспанському виданню elDiario.es.

"Це може статися від вірусу, який ми вже знаємо. Це може бути різновид грипу, інший тип коронавірусу... і це, принаймні, дозволило б нам мати деякі знання про те, як дуже швидко отримати лікування і вакцину. Але це може бути і щось інше. Це може бути вірус, створений людиною, біотерористом, який розробив його і навмисно поширив. Це дуже страшний сценарій, тому що вони можуть спробувати поширити його в різних місцях одночасно", - зазначив він.

Однак також на думку Гейтса новий вірус може вийти і зі світу природи.

"Людське населення зростає, і ми вторгаємося у нові й нові екосистеми. Ось чому я підрахував, що існує 50% ймовірність того, що в найближчі 20 років у нас буде пандемія природного походження, як наслідок зміни клімату", - зазначив він.

Гейтс вважає, що в результаті пандемії Covid-19 повинні бути вкладені великі кошти, щоб це не повторилося.

"Людська ціна у вигляді смертей дорівнювала світовій війні. І ми повинні говорити про все, що ми зробили неправильно, про те, які інструменти нам знадобляться в майбутньому і як не послабити пильність. Я найбільше люблю проводити аналогію з пожежниками: для запобігання пожеж у нас є штатні пожежники. Вони тренуються, вони готуються, ми ставимося до цього серйозно. На жаль, ми повинні включити пандемії в список речей, до яких уряд має бути готовий, якщо він хоче захистити своїх громадян", - підкреслив він.

Нагадаємо, також Гейтс розповів, як уникнути кліматичної катастрофи.

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