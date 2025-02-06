Угода була підписана ще в грудні, тепер її має ратифікувати російська Держдума.

Російський диктатор Володимир Путін подав до Держдуми законопроєкт про ратифікацію підписаної в грудні 2024 року угоди з Білоруссю щодо гарантій безпеки в межах союзної держави.

Відповідний документ уже з’явився на офіційному сайті російського парламенту. Відповідно до документу, Білорусь надає дозвіл на розміщення на своїй території російських військових баз та підрозділів.

Примітно, що договір діятиме щонайменше 10 років, з автоматичним продовженням на подальші 10-річні терміни.

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Угоду було підписано ще 6 грудня 2024 року в Мінську під час засідання Вищої державної ради за участі Олександра Лукашенка та Володимира Путіна. У ній йдеться, зокрема, про військову співпрацю. В одному з пунктів говориться про те, що в разі "здійснення акту агресії" щодо будь-якої зі сторін угоди, інша сторона гарантує "негайне надання за погодженням главами держав сторін військової, військово-технічної та іншої допомоги", після відповідного офіційного звернення.

Стаття 5 цієї угоди говорить про те, що з метою запобігання та відбиття актів агресії щодо Республіки Білорусь, на території Білорусі" можуть створюватися військові та інші об'єкти Російської Федерації, а також розміщуватися військові формування Російської Федерації".

Крім того, в документі йдеться і про "ядерну парасольку" для Білорусі.

Росія і Білорусь

5 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін збирається весною, влітку або восени розташувати війська у Білорусі та спробувати втягнути цю країну у війну.

У січні Олександр Лукашенко говорив, що нібито з дня на день до Білорусі мають перекинути "Орєшник", а розмістити його хочуть біля російського Смоленська. Тоді ж Лукашенко зазначив, що не обговорював із кремлівським правителем конкретних термінів постачання ракети.

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