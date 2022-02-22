Білорусь заявила, що виступає за дипломатичні методи врегулювання конфлікту на Донбасі.

МЗС Білорусі заявляє, що з повагою і розумінням ставиться до рішення російської верхівки визнати кремлівських маріонеток "ЛДНР", проте від їхнього визнання ухилилось.

Про це йдеться у повідомленні білоруського міністерства у Facebook.

МЗС країни поскаржилось на санкційний тиск з боку Заходу і застосування нібито агресивної риторики щодо Білорусі: "Прямим наслідком стало стрімке зростання напруги у східно-європейському регіоні, а також деградація системи міжнародної безпеки, яку створювали десятиліттями".

"У такій ситуації ми з повагою і розумінням сприймаємо рішення російської сторони про визнання незалежності "ЛДНР". Цей крок Росії має дещо політичне, проте серйозно гуманний вимір, враховуючи кількість російських громадян, які проживають на вказаних територіях, … а прагнення жити у мирі і згоді між народами – у нашому генетичному коді", – стверджує МЗС Білорусі.

Білорусь заявила, що виступає за дипломатичні методи врегулювання конфлікту на Донбасі, і готова цьому сприяти.

Визнання Путіним "ЛДНР"

Ввечері, 21 лютого, російський президент Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого з Пушиліним та Пасічником були підписані відповідні "документи".

Одразу після заяви Путіна слідувала хвиля обурень з боку західних країн. США і Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків осіб.

Того ж дня Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької і Луганської областей. Журналісти помітили колони важкої техніки, що рухалися дорогами окупованих міст.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на рішення Путіна, наголосив, що йдеться про порушення цілісності України і фактичним виходом з "Мінська".

Міжнародна спільнота не визнає легітимність режимів "ЛДНР" й засуджує дії Росії

Тим часом в ОРДЛО триває примусова мобілізація цивільного населення. За словами очевидців, подекуди окупанти затримують навіть неповнолітніх. Крім того, тисячі мешканців окупованого регіонів були перекинуті терористами в рамках нібито "евакуації" у прикордонні російські області.

Триває й ескалація на передовій. За останню добу в зоні ООС було поранено 12 бійців, шестеро отримали бойові травми; двоє військових, на жаль, загинули.

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