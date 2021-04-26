Сертифікат заповнюється російською та англійською мовами.

У Білорусі анонсували видачу "Сертифікатів про вакцинацію": їх зможуть отримати громадяни, які зробили щеплення проти COVID-19 і планують виїзд за межі країни.

Рішення видавати сертифікати ухвалило Міністерство охорони здоров'я країни, повідомляє в понеділок, 26 квітня, прес-служба відомства.

"У зв'язку з тим, що правила міжнародного регулювання і вимоги щодо вакцинації ще формуються, такий документ, можливо, буде необхідний громадянам Республіки Білорусь для поїздок за кордон. Сертифікат видається в пункті проведення вакцинації на платній основі за бажанням громадянина, який планує виїзд за межі країни упродовж року", - розповіли в міністерстві.

Читайте такожБілорусь оновила список країн, після прибуття з яких обов'язковий карантинУ документі повинна бути інформація про проведення профілактичних щеплень проти COVID-19, що підтверджує проведення вакцинації-1 і вакцинації-2. Громадянам, які не планують виїжджати за кордон, таку інформацію вноситимуть просто в медичні документи з видачею виписки, що підтверджує вакцинацію.

Сертифікат заповнюється російською та англійською мовами. Найменування вакцини заповнюється російською та англійською мовами.

Зараз у Білорусі застосовуються такі вакцини:

Гам-КОВІД-Вак, Російська Федерація / Gam-Covid-Vac, Russian Federation,

Гам-КОВІД-Вак, Республіка Білорусь / Gam-Covid-Vac, Belarus,

вакцина проти SARS-CoV-2 (клітини Веро), інактивована, КНР / SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, China.

Сертифікати про вакцинацію у світі

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Автор: Катерина Комолова