Білоруська сторона навіть надала "докази" нібито стрілянини на кордоні з Польщею.

Прикордонний комітет Білорусі заявив, що "польські силовики обстріляли пункт пропуску Піщатка".

Про це йдеться на сайті відомства.

Білоруська сторона наголошує, що інцидент нібито стався в ніч із 10 на 11 квітня. Це зробили "польські військовослужбовці".

"Також силовики намагалися засліпити білоруських прикордонників стробоскопами. Незаконні дії сторони зафіксовані камерами відеоспостереження. Під час перевірки території білоруським прикордонним нарядом виявлено пошкодження стін прикордонних модулів, а також металеві кульки. Раніше, подібним способом з території Польщі було обстріляно білоруський прикордонний стовп", - йдеться у повідомленні.

У прикордонному комітеті додали, що "поінформували" польську сторону про інцидент.

На відео, опублікованому комітетом, видно 5 осіб у військовій формі на пункті пропуску з ліхтариками. Один з них поцілив предметом, схожим на рогатку, в бік пропускного пункту. Водночас знаків розрізнення не видно.

Як повідомляв УНІАН, прикордонний комітет Білорусі заявляв, що на кордоні між білоруською та українською державами саме з боку України обстріляли білоруський прикордонний знак.

Вас також можуть зацікавити новини: