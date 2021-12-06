"Белавіа", зокрема, тепер не бере участі в системі, створеній для розрахунків за вантажні перевезення.

Білоруську державну авіакомпанію "Белавіа" відсторонили від участі у двох системах Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA).

"Белавіа" більше не бере участі в системах CASS та BSP, пише news.zerkalo.io, посилаючись на відомості IATA.

Раніше стало відомо, що Євросоюз запровадив п'ятий пакет санкцій проти режиму Олександра Лукашенка в Білорусі. Під обмежувальні заходи потрапили 17 осіб і 11 компаній, зокрема, "Белавіа".

Санкції проти Білорусі також запровадили Великобританія і США.

Що таке система CASS (Cargo Account Settlement Systems)

Це система IATA для розрахунків за вантажні перевезення. Її розробили для того, щоб фірми й компанії, які займаються логістикою і надають послуги на землі, могли робити взаємні розрахунки з авіакомпаніями.

Що таке BSP (Billing & Settlement Plan)

BSP – це система IATA, яку створили для того, щоб спростити процес оформлення авіаквитків, підготовки звітів про продаж і проведення взаєморозрахунків за надання послуги між агентами й авіакомпаніями.

Нагадаємо, відносини між Білоруссю і Заходом погіршилися після того, як влітку 2020 року пройшли білоруські президентські вибори, в результаті яких тодішній чинний президент Олександр Лукашенко нібито отримав перемогу з величезним відривом.

Білоруська опозиція стверджувала, що вибори були сфальсифіковані, почалися масові акції протесту. Білоруські силовики жорстко розправлялися з протестувальниками. Захід не визнав вибори в Білорусі 2020 і не вважає Лукашенка легітимним президентом.

Західні країни посилювали санкції щодо Білорусі. З кінця травня Білорусь почала сприяти тому, щоб через її територію в Євросоюз проникали нелегальні мігранти. Вважається, що таким чином Мінськ відреагував на посилення західних санкцій. В Євросоюзі назвали такі дії Білорусі "гібридною атакою".

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Автор: Екатерина Присяжнюк