За останній місяць число бездомних українців в Англії збільшилося на 22%.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, на територію Великої Британії виїхали 134 200 українських біженців, однак за час війни тисячі сімей з України, які проживають там, стали безхатченками.

Про це пише The Telegraph.

Прихистити українські сім'ї в рамках Схеми сімейних віз і програми "Будинки для України" зголосилися 150 тисяч британців. Мінімальний термін, на який вони зобов'язалися надати житло, – шість місяців. За це кожне домоволодіння отримувало від держави щомісячну "подяку" у розмірі 350 фунтів стерлінгів.

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Нині, за інформацією видання, число українських сімей, що евакуювалися до Великої Британії, з офіційною реєстрацією в якості бездомних досягло 1915. При цьому в 70% цих сімей є діти.

"Кількість українських сімей, які є бездомними в Англії, за останній місяць збільшилася на 22% – за цей час 350 сімей зареєструвалися як бездомні", – йдеться в матеріалі.

Експерти вважають, що реальне число українців, які ризикують опинитися на вулиці, буде вищим.

Згідно з правилами програми "Будинки для України", по закінченню терміну перебування в британській сім'ї в українців є кілька варіантів: знайти нового господаря, готового надати житло, орендувати житло в приватному порядку або домовитися з господарем про продовження перебування в його будинку.

Варто зазначити, що багатьом біженцям з України оренда житла у Великій Британії не по кишені: при укладанні угоди необхідно заплатити за три місяці наперед.

Українські біженці в Європі

Під тимчасовим захистом в ЄС зараз перебувають близько 4,2 млн українців. Всі вони виїхали туди після початку широкомасштабної війни Росії проти України в лютому 2022 року.

Як повідомляв УНІАН, Євросоюз готується продовжити статус захисту для українських біженців до березня 2024 року. При цьому українцям, які хотіли б на тривалий час повернутися в Україну, не потрібно відмовлятися від статусу тимчасового захисту в ЄС.

Тим часом керівництво Німеччини почало готуватися до можливого нового притоку біженців з України. Зараз їхня кількість скоротилася приблизно до 150 осіб на день, проте з наближенням зими це число може зрости.